RIOVERDE.- La gente acostumbra a realizar rituales de fin de año para atraer la buena suerte, pero si lo hace para divertirse no hay problema, hay quien acostumbra a sacar la maleta para viajar y otros a utilizar lencería roja para el amor, dijo el párroco de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría, José Javier Pacheco.

Los rituales son tradiciones populares, si lo hace para divertirse no hay problema, pero hay personas que lo toman en serio y sacan la maletas para viajar pero no tienen ni visa, señala párroco Javier Pacheco.

“Hay personas que se quieren poner calzón rojo para el amor, pero si traigo mi jeta, igual aunque se pongan tres calzones no funcionará”, mencionó.

Asimismo las pantaletas amarillas son para atraer el dinero, pero si no trabajan y si no le ponen empeño no les va a llegar el dinero, lo más beneficioso es planificar las cosas, finalizó el sacerdote de la Iglesia católica.