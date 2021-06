Rosalba Chavira cesa a funcionarios tras perder su reelección

CIUDAD VALLES.- Luego de haber perdido su reelección en la presidencia de Tamasopo, Rosalba Chavira Baca tuvo un regreso implacable contra cinco funcionarios a los que cesó a unas horas de haber tomado otra vez el cargo

de alcaldesa.

Los funcionarios que cesó de la administración fueron: Abraham Acosta de Giros Mercantiles, Sergio Fortanelli de la Dirección de Transparencia, Adriana Janet Vega de Instancia de la Mujer, Julia Martínez, de Cultura y la secretaria particular Alejandra Compeán, porque, según los mismos rescindidos, ellos no apoyaron a la alcaldesa en su búsqueda por la reelección a través del PRD y, sin motivo alguno, les quitó el cargo, mediante un anuncio hecho por la dirección de Recursos Humanos y en el que no se les explicaba a los recién separados del cargo la justificación para cesarlos.