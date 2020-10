Salud advierte contagios de Covid, dengue e influenza

CIUDAD VALLES.- Sí existe el riesgo de infectarse de Covid-19, influenza y dengue, porque ya se ha dado la combinación del coronavirus con las enfermedades ya conocidas por todos, dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Francisco Adrián Castillo Morales.

El doctor dijo que no se puede descartar ese escenario, ya que ha habido casos de Covid-19, combinado con dengue e influenza como se dio a conocer hace poco, y como la enfermedad es nueva no se sabe si el coronavirus puede convivir con los otros dos virus de diferente etiología y circunstancias, pero no se descarta.

Comentó que por eso es importante vacunarse contra la influenza y descacharrizar las casas para evitar a toda costa una situación así.