Se agotan los pozos de Cedral, señala alcalde

Cedral.- La falta de agua debe de preocuparnos a todos es por ello que se debe de buscar otras alternativas para no padecerla el día de mañana, señaló el alcalde José Homero Mata Camarillo.

El edil expresó que sí es preocupante que el nivel del agua ha bajado de los pozos que abastecen al municipio por diversas causas: el crecimiento de la mancha urbana, la falta de agua y derivado del cambio climático. "Todos esos son factores por lo que el agua cada día es menor", advirtió.

"Debo decir que esto se ha venido observando a través de los años, no es de ahorita y es un problema preocupante y se debe de prever un futuro inmediato para que mañana no lo vayamos a lamentar", puntualizó Mata Camarillo.

Señaló que, sin embargo, "estamos armando un proyecto para ver la forma en la que se va a distribuir el agua, si se efectúan tandeos porque es ahí en donde va haber protestas porque en determinado momento habrá gente que no tendrá el vital líquido".

Señala el alcalde que por eso mismo les ha dicho a sus gobernados que hay que cuidarla no desperdiciar el agua porque cuando se va ya no regresa. "Hay que darle mucha importancia ya que cuando el usuario tiene el agua en su casa las 24:00 horas del día no va hacer consciencia sobre su importancia", finalizó.