Se "cae" el negocio de venta de banderitas

Matehuala.- A los vendedores de las tradicionales "banderitas" no se les ha negado el permiso para comercializar su comercio anual pero resulta que ahora son pocos los compradores y casi nulas las ventas.

En la Plaza Benito Juárez así como en la zona comercial, no se ha visto la presencia de los vendedores foráneos de banderitas, los que era común observarlos desde finales de agosto.

Muchos de los comerciantes se instalan para ofrecer sus artículos patrios y cada año se desplazan de la ciudad de Toluca, Estado de México a esta localidad.

De acuerdo a la información de la dirección de Comercio municipal, hasta el momento no se ha negado el permiso a los vendedores de las banderitas y accesorios, pues un vendedor lo solicitó y se le autorizó, pero no se sabe por qué no se hayan instalado.