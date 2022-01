Se desploman las ventas de pescados y mariscos

Rioverde.- Han caído las ventas en un 35% de pescados y mariscos, pero comerciantes confían que en los próximos meses se regularice la situación y mejoren sus ingresos.

Con la cuesta de enero las ventas han caído de gran manera, y actualmente lo que más se expende es el bagre que oscila el kilogramo en 100 pesos, filete 160 pesos el kilo y camarón crudo 280 pesos, dijo el comerciante Luis Castillo Martínez.

Mencionó el comerciante que las ventas no han mejorado como esperaban, ya que todos los productos del mar van al alza, pero los vendedores para no afectar la economía de las amas de casa, los precios no han aumentado.

El producto de mayor demanda es el camarón cuyo precio oscila en 280 pesos el kilo, el producto marino proviene de Mazatlán.

La cuarta ola ha afectado, porque se han caído las ventas en un 50%, aunque en el semáforo verde y amarillo hubo un ligero repunte, pero no lo que se esperaba.

Confían los comerciantes que para Semana Santa la situación mejore, sin embargo es de vital importancia no bajar la guardia y protegerse para que los contagios se reduzcan y mejoren las condiciones de salud para todos.