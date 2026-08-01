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Se dispara ola de robos en casas y comercios

Ciudadanos piden se refuercen los operativos de vigilancia

Por Carmen Hernández

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Se dispara ola de robos en casas y comercios
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      Ciudad Fernández.- Se dispara ola de robos en viviendas y comercios, ciudadanos piden que se refuerce la vigilancia y se realicen operativos permanentes para combatir la delincuencia en el municipio.  

      Vecinos dieron a conocer que viven con el Jesús en la boca, ante la ola de robos que se están registrando en algunos sectores de la población, generando temor entre la población de llegar a ser víctimas de la delincuencia.  

      Indicaron que no hay día que los amantes de lo ajeno ingresen y se lleven todo tipo de objetos de alguna vivienda o comercio, causando severas pérdidas a los afectados. 

      Mencionaron que los delincuentes cargan con los aparatos electrodomésticos y hasta bicicletas, se llevan todo lo que tienen a su paso, sin importar su valor, vacían las casas.  

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      Es por ello que piden que se refuerce la vigilancia en el municipio, para erradicar la ola de robos que se ha desatado durante esta temporada. 

      Con desaliento dicen que con gran sacrificio compran el mobiliario para sus casas, para que lleguen ladrones y se lleven las cosas con gran facilidad sin que nadie les eche el guante.

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