Se disparan cobros por energía eléctrica

SANTA CATARINA.- Habitantes se quejan por los excesivos cobros por el consumo de energía eléctrica por parte de la CFE, que dicen se han disparado sin motivo alguno.

Usuarios dieron a conocer que de pagar 300 y 500 pesos, ahora los recibos les llegaron de 3 mil y hasta 8 mil pesos, aun cuando hay familias que no viven en la casa donde se incrementó el costo del servicio, lo que dicen resulta injustificable.

Señalaron que al acudir a las oficinas centrales de la CFE, les informaron que no traían el aparato y por ende no pudieron contabilizar cuánta energía se gastaron.

Los afectados señalaron que en sus viviendas tienen lo básico y no tienen negocios para que el cobro se elevara de manera estratosférica.

Por lo que piden al jefe de la oficina de la Comisión Federal de Electricidad se haga una revisión a fondo y se justifique el cobro que ahora exigen.