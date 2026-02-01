logo pulso
Estado

Se disparan cobros por energía eléctrica

Por Carmen Hernández

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Se disparan cobros por energía eléctrica

SANTA CATARINA.- Habitantes se quejan por los excesivos cobros por el consumo de energía eléctrica por parte de la CFE, que dicen se han disparado sin motivo alguno. 

Usuarios dieron a conocer que de pagar 300 y 500 pesos, ahora los recibos les llegaron de 3 mil y hasta 8 mil pesos, aun cuando hay familias que no viven en la casa donde se incrementó el costo del servicio, lo que dicen resulta injustificable. 

Señalaron que al acudir a las oficinas centrales de la CFE, les informaron que no traían el aparato y por ende no pudieron contabilizar cuánta energía se gastaron. 

Los afectados señalaron que en sus viviendas tienen lo básico y no tienen negocios para que el cobro se elevara de manera estratosférica. 

Por lo que piden al jefe de la oficina de la Comisión Federal de Electricidad se haga una revisión a fondo y se justifique el cobro que ahora exigen.

