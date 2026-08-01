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Se instalan tianguistas de los mercados

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Se instalan tianguistas de los mercados
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      CIUDAD VALLES.- El tianguis del mercado se instaló esta semana desde el viernes para compensar el fin de semana pasado que no se instalaron por las fiestas de aniversario de fundación de Valles, acuerdo entre los tianguistas y Comercio municipal.

      Después de que el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de julio los tianguistas tuvieron un receso para deja libre las calles alrededor de la Parroquia Santiago de los Valles, dada la conmemoración del aniversario 493 de este municipio, los vendedores se colocaron a partir de este viernes 31 de julio, estarán instalados hasta el domingo.

      Este concilio fue parte de las negociaciones entre la dirección de Comercio y los tianguistas, principalmente de la Abasolo, que este último día de mes ocuparon sus espacios, obstruyendo el paso de automovilistas a la Porfirio Díaz y a la 5 de Mayo.

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