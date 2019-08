Se mantiene flujo de turismo en el Pueblo Mágico

XILITLA. - A pesar de la percepción que tuvieron prestadores de servicios sobre el flujo del turismo en esta temporada vacacional de Verano, el alcalde indicó que este Pueblo Mágico mantuvo su nivel de visitantes, lo que indica que sigue siendo atractivo al turista.

El alcalde Martín Eduardo Martínez Morales aceptó que hacen falta muchos servicios que hay que incluir con la finalidad de volverse un sitio más cómodo y atractivo de visitar, pero se sigue manteniendo la belleza natural que ha caracterizado al municipio como uno de los más bellos en esta zona.

Refiriendo que en este lugar el turista puede encontrar construcciones únicas, como es el arte surrealista, "entonces eso nos deja bien posicionados en cuanto al gusto de los visitantes en venir a conocer este lugar".

Martínez Morales mencionó que desde el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto este lugar dejó de percibir recurso como Pueblo Mágico, por lo que se ha tenido que ir buscando de diversas maneras el promocionar de manera propia, "nosotros ya no percibimos ni un peso, aunque se mantiene la estafeta, pero estamos seguros que Xilitla es Mágico por su belleza natural, un plus que mantiene cautivado al visitante".

El jefe de la comuna refirió que se ha trabajado continuamente en la promoción de este Pueblo Mágico, logrando que el turista siga sintiendo el interés de regresar para recorrer más lugares en la zona, como son las comunidades donde hay comités de turismo.