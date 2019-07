Se multiplican los pedigüeños en Matehuala

MATEHUALA.- Comerciantes ante este medio denunciaron que han surgido personas que andan boteando, pidiendo ayuda hasta para los ancianos que viven solos.

La comerciante de ropa Ana Diana, de la calle Juárez, señala que todo el día pasan por su negocio personas pidiendo dinero, que para niños con cáncer, que para ancianos solos, que para ayudar a los que no tienen comida, que para ir a visitar a la Virgen, en fin, que todo el día "es una pedidera", señala.

Considera que toda esta gente viene de otros lugares a pedir dinero aquí y no se sabe si la Dirección de Comercio les extendió algún tipo de permiso, "o a lo mejor ni en cuenta, el que es el jefe debería de salir de su oficina y darse una vuelta por el centro y a lo mejor hasta a él le pedirán dinero".

Dice es una romería porque entran unos y salen otros. "Les pregunté en dónde están los ancianos solos para irlos a visitar y una mujer me dijo que estaban en Saltillo, Coahuila, ¿entonces por qué tienen que venir hasta aquí a pedir cuando allá es más grande la ciudad?", cuestionó.

Agrega que luego llegó otra mujer pidiendo dinero para ayudar a sus hijos porque no tienen dinero para comer. "Le pregunté ¿y tu marido a que se dedica?, me comentó que no tiene y que ella no trabaja. ¿Entonces querrá que le mantengamos a sus hijos?", concluyó.