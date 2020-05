Se niegan a denunciar el robo de cosechas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Continúa el robo de cosechas, aunque ya hay tres detenidos, pero los productores se niegan a denunciar, por lo que siguen los operativos de vigilancia, señaló la secretaria del Ayuntamiento, Irma Salazar Juárez.

Indicó que, los agricultores han solicitado apoyo al alcalde Alfredo Pérez Ortiz y al director de Seguridad Pública Municipal Alfredo Farías, para abatir el problema de robo de naranjas, chile serrano, jitomate, sandías y melones, entre otros.

Indicó Salazar Juárez que, se realizan operativos constantes en las áreas agrícolas y se han realizado detenciones de los presuntos.

Sin embargo, señaló que la gente no denuncia, "necesitamos que nos apoyen con la denuncia, el elemento policiaco hace su trabajo, pero no se le da seguimiento, aunque se pone a disposición del Ministerio Público a los sujetos; pero si no hay quién respalde la denuncia, el Municipio no puede hacer nada".

Insistió que, "el policía hace su trabajo, pero queremos que la ciudadanía apoye"; los casos se ponen a disposición del agente del Ministerio Público, aunque ya se habló con el delegado de la Fiscalía y se va a trabajar en conjunto, pero se necesita del apoyo de la ciudadanía.