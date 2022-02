Se presenta Orquesta Sinfónica de la UASLP

MATEHUALA.- La Coordinación Académica Región Altiplano continúa con los eventos en el marco de la celebración del 15 aniversario de su creación durante todo el año, y lo inició con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La presentación se enmarcó en la explanada de CIAM ante una nutrida asistencia de personas, estudiantes y padres de familia que asistieron a presenciar esta gran orquesta sinfónica universitaria, bajo la dirección artística de Alfredo Ibarra y sus 65 integrantes que la conforman.

En una cálida noche se escucharon los violines, las violas, los contrabajos, las flautas, clarinetes, mendiola, fagotes, cornos, trompetas, tuba, piano y teclado, trombones, debidamente ejecutados por los jóvenes músicos de la Orquesta Sinfónica de la UASLP.

Fueron 10 temas ejecutados Game of Thrones Ramin, Mario Bros Koji, Castillo Vagabundo, The Legend of Zeida, Kass´ Theme, Canción de los Elfos, Theme of Love, Tank, Vista Point, Attack on Titan, al final recibieron las ovaciones del público asistente.