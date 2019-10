Se registra conato de bronca en el ingenio

Ciudad Valles.- Hoy temprano hubo un conato de bronca en la entrada del Ingenio Plan de Ayala (IPA) porque los trabajadores administrativos fueron informados que si entraban, ya no los dejarían salir en la tarde los cañeros cenecistas que tienen bloqueada la entrada de la factoría desde hace días, "pero nosotros sólo hemos recibido instrucción de no permitir la entrada de obreros", advirtió el líder de la CNC en el IPA, Antonio Juárez Torres.

La postura de la CNC no ha cambiado respecto a no permitir el trabajo de reparación de la maquinaria de la industria de azúcar hasta que se negocie un alza del precio del endulzante, sin embargo, todo trabajador administrativo del Ingenio podrá entrar y salir libremente de ese lugar, en palabras de Juárez Torres quien mencionó que la instrucción no ha cambiado todavía de parte de la central campesina a nivel nacional.