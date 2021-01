Se registrarán precandidatos de Morena a la diputación federal

CIUDAD VALLES.- Hoy se abrirán los registros de los aspirantes a la diputación federal por el partido Morena de los siete distritos del estado, incluyendo el 04, con cabecera en Valles.

Dentro de los nombres que se han estado manejando para acudir a la inscripción a la sede nacional del partido por el 04 Distrito están Antolín Guerrero Márquez, ex director del ISSSTE en Valles; Francisco Coronado Nieto, consejero estatal de Morena; Víctor Ramírez de Santiago, líder del Frente Campesino de Lucha por la Tierra; José Luis Martínez, alias "Junior Merlín", ex funcionario de la dirección de Igualdad y Diversidad en Valles; Hermann Woge Martín del Campo, ex director de Fortaseg en el Gobierno de Adrián Esper; Carlos Calixto Villa, colaborador del delegado federal Gabino Morales; Edson de Jesús Quintanar, actual diputado local por Valles y Ricardo del Sol, quien es el actual legislador federal y busca la reelección, aunque es una lista dada a conocer en el partido Morena en Valles.

La noticia de que se habrían negociado las candidaturas a las diputaciones de los demás distritos federales fue desestimada por algunos grupos morenistas de esta ciudad.