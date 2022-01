Sequía daña los cultivos de maíz y garbanzo

SANTA CATARINA.- La sequía provoca pérdida de maíz y garbanzo, aunque se invirtieron

5 mil pesos por cada hectárea, productores no han recibido apoyo por parte de las autoridades municipales.

Campesinos explicaron que en el mes de junio sembraron maíz, donde invirtieron 5 mil pesos por hectárea, pero lamentablemente las pocas lluvias que se presentaron sólo generaron que se dieran 5 hectáreas.

En cuanto a los garbanzos que se sembraron en el mes de noviembre, lamentablemente no se presentaron lluvias y no se dio la producción, e hicieron hincapié que a pesar del siniestro el Municipio no les otorgó ni un gramo de semilla.

Recordaron que el año pasado sí les entregaron un costal de 20 kilos de semilla, pero actualmente a pesar del siniestro el Municipio no les otorgó ni un gramo de semilla.