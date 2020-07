Sesiones de Cabildo con aplicación Zoom

CIUDAD VALLES.- El Cabildo de esta ciudad se reunió en sesión ordinaria esta mañana para votar la propuesta del regidor panista, Néstor Alejandro Rivera Aguilera, de que los que no puedan acudir a las sesiones por sentirse vulnerables al Covid no tengan pretexto para no estar presentes, por eso expuso que se use oficialmente la aplicación Zoom, para ese motivo.

Sin la presencia del alcalde Adrián Esper y teniendo como su representante a la primera regidora de representación proporcional, María del Socorro Calderón Juárez, la sesión votó a favor de que se use la aplicación para que todos asistan.

Hay que recordar que el regidor cuestionó las ausencias del síndico municipal, Alejandro González Duque hace un par de sesiones, quien se ha disculpado de asistir por ser del grupo vulnerable ante el Covid por su edad.