Sexoservicio, otro de los sectores afectados por el coronavirus

CIUDAD VALLES. Hasta a las sexoservidoras les bajó la clientela ante la alerta por Coronavirus, no hay quien las contrate y no tienen dinero para llevar de comer a sus hogares.

Eugenia, habitante de la zona tének, señaló que en buenas temporadas se lleva hasta más de 800 pesos, ella cobra 200 por cliente pero desde que inició la contingencia no hay quien las busque.

Pasan horas en la plaza principal dando vueltas y vueltas, y los clientes no aparecen, además para ellas los programas de gobierno no existen, para ellas no hay becas y tampoco sus hijos las tienen, porque además de falta de empleo sufren discriminación.

Dijo que la crisis está muy dura en cuestión económica, "desde que entró López Obrador está más difícil, yo nunca tuve apoyo del programa de Prospera, algunas amigas sí, pero como quiera, no hay garantías de apoyo para nosotras, soy madre de familia y sustento de mi hogar".

"No vienen clientes y los señores que vienen a la plaza principal no traen ni dinero, aparte los negocios están cerrados, y las cantinas también" .

Mencionó que hay clientes que les piden fiado, "pero yo no acepto nada de eso, porque vivo al día y de ahí mantenga la familia, teníamos la esperanza de que a los adultos mayores les va llegar la beca de Bienestar, pero ya ni quieren venir con nosotras porque hasta ellos han sufrido robos, el adulto mayor ya le piensa para ir con nosotras al hotel, porque como ha habido muchas mujeres que los han robado, tienen desconfianza, por una la llevamos las demás".

Insistió que en los anteriores gobiernos les iba mejor y había más dinero, "desde que entró López Obrador, el país está en quiebra, no hay dinero, no hay trabajo, hay mucha delincuencia, muchos robos en las casas y en las colonias por lo mismo, porque en Valles no hay trabajo".