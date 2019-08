Sí es existente la huelga, asegura A. Ballesteros

Alejandro Ballesteros Corona asegura que la huelga es existente porque se hizo un conteo, así quedarán en desventaja numérica respecto de los trabajadores que no están en paro y aseguró que un solo trabajador abandonó el movimiento, no 20, como dice Edgar Enrique Sánchez, asesor legal de la DAPAS.

El dirigente dijo que para que una huelga sea declarada inexistente, los patrones deben pedir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) que se investigue si se cumplen los lineamientos de artículos contemplados en la Ley Federal del Trabajo, en los tres primeros días de huelga, pero van 272 de paro laboral.

Además, Ballesteros explicó que sólo hay un conteo por ley para validar una huelga y, si llegase a quedarse con una minoría, el paro continúa de manera legal, argumentando que no hay razón en los dichos del abogado de la DAPAS.

Agregó que él no volverá a prestarse a ninguna negociación que no tenga a la autoridad presente "porque en cuatro meses que hemos estado que si negociamos, que si no, no he obtenido absolutamente nada".