Sigue desabasto de agua, pese a las lluvias

MATEHUALA. - Juan Carlos Pérez Mendoza, director de Sapsam dio a conocer que se han tenido unos meses complicados debido a la sequía que se vive en Matehuala y la región, y esto ha provocado que baje la cantidad de agua disponible en los hogares de la ciudad.

Declaró que en los últimos años se han vivido condiciones muy complicadas por la escasez de agua, pues un claro ejemplo es que se tienen 15 meses que no llega ni una sola gota de agua de La Maroma, y esto ha hecho que la escasez aumente en la ciudad, donde de repente en algunas zonas no se ha tenido este vital líquido, pero se está trabajando tardíamente para que esto no pase, por lo que piden a la población no desperdiciarla.

Comentó que la población de Matehuala debe de hacer mayor conciencia en el cuidado del agua, pues hay gente que dura media hora bañándose y con la llave abierta desperdiciando muchos litros de agua.

Declaró que en Matehuala hay lugares donde es muy difícil que llegue el agua por sus condiciones topográficas, pues simplemente en la parte alta se le batalla más para llevar el agua, igual en el centro pero también hay lugares donde no se le batalla tanto.

Expresó que a pesar de que ha estado lloviendo en los últimos días esto no es suficiente para combatir la sequía en la ciudad, además de que la gente utiliza más agua debido a las fuertes ondas de calor que se están viviendo.