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Siguen reacomodos en el Ayuntamiento

Por Redacción

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Siguen reacomodos en el Ayuntamiento

CIUDAD VALLES.- La directora de Cultura siempre no se va, le postergaron la salida por pendientes en su oficina. Mientras tanto, los oficiales del Registro Civil fueron removidos al igual que los de la oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Las remociones de los titulares de los Registros Civiles fueron para los número 2, 3 y 4, pero Alma Emma Ramírez García mantuvo su puesto en la Oficialía número 1.

En el caso de la SRE, la titular fue removida también y por lo pronto no se tienen más datos sobre quién la suplirá de manera momentánea o definitiva.

Ha habido especulación sobre los movimientos, dado que la política interna se ha convulsionado últimamente en la alcaldía, de acuerdo con fuentes de Palacio Municipal y, la directora de Cultura, dada de baja hace un par de días, tendrá un mes más de actividad, dado que tiene "pendientes" que resolver en esa oficina.

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