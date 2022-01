Siguen realizando pruebas Covid en el centro de salud

MATEHUALA.- Continúa atención en módulos de pruebas Covid en el Centro de Salud República y Jurisdicción Sanitaria No. II Matehuala, de lunes a jueves, ya que de viernes a domingo se hacen en el Auditorio Municipal.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. II, doctor Edgar Palacios Urías informó que, a partir de este día y hasta el jueves se estarán aplicando las pruebas para detección de SARS-CoV-2 en el centro de salud República de la calle Durango No. 509 (entre calle México y Tlaxcala) en la colonia República, de igual forma en la Jurisdicción Sanitaria no. II ubicada en plaza 10 de Mayo.

En esos dos lugares solamente será de lunes a jueves en un horario de 9 de la mañana a cuatro de la tarde, ya que de viernes a domingo las pruebas serán en el Auditorio Municipal de calle Guerrero No. 511, indispensable presentar CURP, esta prueba es completamente gratuita, dijo.

Finalmente expuso el galeno de la salud que, en el centro de salud habrá dos médicos para atender los casos de Covid-19.