Sin permiso del INAH no se puede demoler la barda de Catedral

MATEHUALA.- La barda de la parte trasera de Catedral no puede ser demolida o arreglada, ya que está considerada como barda histórica.

Al cuestionar a monseñor Margarito Salazar Cárdenas del porqué no se hace un mejoramiento a la barda de la parte trasera de Catedral situada sobre la calle Juárez casi esquina con Constitución, manifestó que no se ha podido hacer nada, ya que el Instituto Nacional de Antropología e Historia la tiene registrada como barda histórica y por ende no se puede hacer ningún mejoramiento.

Expuso monseñor que, si se diera la autorización, se mejoraría ese entorno con la construcción de un estacionamiento para vehículo o bien un área verde, "pero nosotros nos alineamos con las indicaciones del INAH", señaló finalmente.