Sin terminar, el cementerio de Cedral

Cedral.- La administración anterior que encabezó Juan Carlos Pérez Mendoza, se fue sin haber terminado la construcción del Cementerio Municipal llamado Juan Pablo II.

Hay críticas de ciudadanos cedralenses hacia esta administración sobre porque no está en funcionamiento el panteón pero es que desconocen que está inconcluso en su totalidad.

El espacio no está cercado y solamente se terminó el frente para la foto o sea que fue una obra de relumbrón, expresó el actual presidente municipal, José Homero Mata Camarrillo

Comentó sobre la situación en la que se encuentra el Panteón Municipal Juan Pablo II y dijo que no se puede hacer uso cuando no se está terminado ya que solo se cercó la parte frontal para aparentar que si estaba terminada esa obra, pero esta carente de sanitarios de llaves y no cumple con toda la normatividad. "O sea hay que aplicarle un recurso, pero este no va a ser posible en este año", advirtió el edil cedralense.

Mientras tanto el cementerio San Juan Bautista le falta un 10% para que se llene al cien por ciento y ya no hay más espacios disponibles para inhumaciones.