Sofocan incendio de basurero municipal

CIUDAD VALLES.- Ya no hay ningún problema con el basurero municipal el cual se incendió la semana pasada. Gracias a las labores que hicieron los elementos de Protección Civil y Bomberos se logró apagar completamente.

El director de Obras Públicas, Alberto Machuca Flores, señaló que los trabajos previos que estuvieron realizando durante y después del anterior incendio ayudaron a que no se propagara el fuego, sólo se prendió una parte.

Dijo que de manera interna ya no hay fuego en el antiguo basurero y señaló que están recubriendo toda la basura que quedó pendiente y ya con este recubrimiento ya no hay posibilidades de que se vuela a prender, aunque intenten incendiarlo de nuevo, si acaso prendieran una fogata, dijo que el fuego no se va a propagar.

Sobre la multa que tenían por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), dijo que están solicitando la permuta que sería básicamente realizar los trabajos de remediación a cuenta del recurso de la multa que es de 4.5 millones de pesos que está desde la administración pasada.

Esta no ha incrementado. La multa ya está impuesta desde antes de que iniciara esta administración 2018-2021.