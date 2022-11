Sostiene el alcalde reunión de seguridad con funcionarios

RIOVERDE.- En salón de Cabildo se llevó a cabo la reunión mensual de seguridad, se reporta que sigue en aumento la violencia familiar y secuestros virtuales.

A las 12 horas se dieron cita el alcalde Arnulfo Urbiola Román, el secretario del Ayuntamiento Víctor Ángel Mancilla, la fiscal Verónica Salazar, el director de Seguridad Pública Municipal Javier Ortega Maya y el presidente de la Canaco, entre otros.

Cada uno de los directores de las diversas corporaciones policiacas dieron a conocer un informe mensual en el que trascendió que la violencia familiar va a la alza, donde una familia fue enviada a un albergue para su protección.

También mencionaron que es importante que las familias no contesten números desconocidos y no brinden información, para que no sean víctimas de una extorsión telefónica.