Sufre Vanegas por los recortes a sus recursos

Vanegas.- El Ayuntamiento de Vanegas también padece el recorte presupuestal de la federación, aseguró el alcalde Antonio Josué García Rodríguez, quien dijo que en estos días le van a recortar a sus partidas federales más de 250 mil pesos.

El jefe de la comuna vaneguense dijo que no esperaba que les hicieran recortes y menos en estas fechas en las que hay que pagar salarios a la base trabajadora e impuestos.

"Estamos sufriendo estas reducciones y ya no sabe uno ni cómo pagar nómina ni los servicios básicos", advirtió.

Dijo que no hay para pagar combustible y esto está cada día más difícil. "No soy el único que me quejo, sino que todos mis homólogos estamos pasando por lo mismo", aseguró.

Informó que por fortuna "tenemos algo para el pago del aguinaldo porque fuimos ahorrando, pero esperamos que no lo mutilen sino ¿qué vamos a hacer con esta crisis financiera?", se cuestionó.

Informó que le ha dicho a su gente que van a salir con lo que tengan. "No podemos hacer más cuando no se tiene el recurso", advirtió la primera autoridad municipal.