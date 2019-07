Suman ya 4 mil firmas contra Esper

Ciudad Valles.- Más de 4 mil 720 firmas llevan acumuladas los integrantes del Frente Común Ciudadano en 10 días de manifestación desde su instalación en la plaza principal, pero su objetivo es hablar por lo menos cinco minutos con el presidente municipal, Adrián Esper Cárdenas, señaló Erasmo Linares Nájera, dirigente de este grupo.

Dijo que siguen en la ruta que se trazaron, en una manifestación pacífica, prudente, cordial y diplomática con el presidente municipal, que es el principal actor con el que quieren tener una plática.

La estrategia desde el principio es reunir 22 mil firmas para poder hacer que los voltee a ver, porque no se puede descalificar la voluntad de 22 mil personas cuando lleguen a la meta, la gente se está acercando y acuden a firmar.

Dentro de los pedimentos que les llegan están las peticiones de despensas, problemas de drogadicción, problemas de apoyos y otras necesidades, aunque lo importante es llegar a reunir por lo menos 11 mil firmas.

La intención no es seguir desgastando la figura del Ayuntamiento de Valles, solo pide una plática con el presidente para que solucione los conflictos que existen, pero si él no considera el lapso prudente para platicar y llegan a las 22 dos mil firmas, tendrán que tomar otras acciones legales y de altura, pero no dijo cuáles, aunque dijo esperar no llegar y que el alcalde los reciba.