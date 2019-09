Supervisa CEDH condiciones de las cárceles preventivas

XILITLA.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza una supervisión a las celdas preventivas de todos los municipios, verificando la situación en la cual se encuentran y en caso de detectar alguna anomalía se enviará una recomendación para que el Gobierno Municipal subsane lo señalado.

Santiago Marín Villarreal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que las policías municipales no cumplen al 100 por ciento con las normas de Ley, en las cuales se encuentra la situación de las celdas, donde se instalan a los detenidos, que deben reunir algunas disposiciones.

Dentro de los requisitos que se deben tener son espacios donde los detenidos tengan colchonetas, espacios habilitados como camas, cámaras en donde el oficial de guardia pueda estar monitoreando al preso, en caso de que las autoridades municipales incumplan con algunos de estos puntos se les notifica, para que en una siguiente revisión, ya estén subsanados.

Se indicó que la mayoría de los municipios no cuentan con celdas municipales dignas que no violen los derechos de los detenidos, por ello la CEDH realiza de manera regular una revisión a todas comandancias municipales, para detectar los problemas que se puedan presentar, y en caso de que en una segunda ocasión no se hayan subsanado las observaciones, se les emite una recomendación a los alcaldes en turno.