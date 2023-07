Surgen conflictos por tandeo de agua

CIUDAD VALLES.- Como ya se relató ayer en Huasteca Hoy, la falta de agua en alrededor de 10 ejidos del norte del municipio y que dependen del sistema Micos-Zocohuite no es sólo la falta de agua por la escasez de lluvias, sino una trama en la que tienen que ver tandeos y recelo entre autoridades comunales.

Este mediodía, funcionarios de Obras Públicas, autoridad rectora del agua en los ejidos, citaron en la Unidad Administrativa de Desarrollo Urbano y Social (UADUS) a autoridades de los ejidos afectados, para conocer la naturaleza de la falta de suministro, puesto que el tandeo se realiza desde donde opera el sistema, en el Zocohuite y ahí se desvelaron algunas inquinas sobre los días y las horas en las que se tandea el recurso hídrico cuando éste escasea.

Fabiola Castillo González, juez auxiliar del Zocohuite, explicó que aunque se le ha reprochado la falta de agua, no se puede suministrar a nadie cuando no hay y que lo que se hace es acopiar cuando se puede tandear o hacerse del agua que se pueda en los pozos. Mientras refería tal cosa a este reportero, una comunera le dijo que hay poblados en los que no hay agua.

Roberto Ávalos, juez auxiliar de San Isidro refirió que aunque haya un estiaje duro, suele haber algo de repartición a los ejidos, desde el Zocohuite, sin embargo, las autoridades de ese lugar, los limitan a mandarles un día a la semana e inclusive, 12 horas, cada siete días, tiempo insuficiente para que ellos almacenen o para sustentar las actividades diarias, ya no las agrícolas y otro ejidatario de ese lugar explicó que tienen que pagar mil pesos por pipa, cada uno, para poder tener el agua.

Aunque desde el pasado miércoles, el cielo vallense ha amenazado con lluvia, no ha llovido casi nada, para recuperar al río, pero de cualquier forma, la tormenta de pleitos por desabastos no parece contenerla nadie, puesto que Obras Públicas solamente fungió como moderador en esta ocasión.