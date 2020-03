Suspenden los tianguis en Valles por el Covid-19

CIUDAD VALLES.- Ante la alerta por el coronavirus, el Ayuntamiento ha decidido suspender los tianguis de la ciudad, con la finalidad de evitar las aglomeraciones.

El regidor Marco Antonio Conde Pérez, señaló que éste y varios acuerdos han sido tomados durante las sesiones de Consejo de Protección Civil en el que intervienen el consejo de salud y otros que toman decisiones respecto a la alerta sanitaria por el Covid-19.

En el caso del Ayuntamiento, dependiendo del grado de la contingencia, se podrían suspender actividades, mientras tanto seguirán trabajando evitando la aglomeración, instalarán filtros con termómetro digital y estará una persona vigilando la sana distancia, menos de metro y medio de distancia entre las personas.

A las oficinas pasarán de dos en dos o de tres en tres.

Dijo que cuentan con apoyo del 36 Batallón del Ejército, la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía de Investigación quienes ayudarán a coordinar para que los acuerdos federales, estatales y municipales se cumplan.

"Los parajes ya cerraron y no hay permiso de aglomerarse. Estas no son vacaciones, es tiempo de estar en reposo en casa, todos los centros deportivos y parajes están cerrados y si la gente no obedece serán retirados de los sitios con apoyo de las corporaciones policiales porque estamos en contingencia", adujo.

Quedan suspendidas las actividades con adultos mayores que se reúnen a hacer ejercicio y a jugar lotería.

Los hoteleros ya están haciendo cancelaciones de paseos de turistas, les están reprogramando para los meses de mayo a agosto su viaje. "Esta es una cuestión de conciencia, lo único que estará permitido será el funcionamiento de tiendas de autoservicio de primera necesidad y las farmacias, con previo filtro".