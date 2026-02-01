logo pulso
Taxista ebrio se queda dormido al conducir

Por Redacción

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A

CIUDAD VALLES.- Un taxista que presuntamente andaba perdido en el alcohol, se quedó dormido en medio de la vialidad, a la altura de la Coca Cola en Valles.

La tarde de este sábado, un joven conductor de un taxi perteneciente al sitio El Carmen 2, presuntamente en estado de ebriedad, se quedó dormido al volante, cuando circulaba por la calle Toltecas, a un costado de la planta Coca-Cola.

La situación generó alarma entre vecinos y automovilistas, quienes al observar la unidad detenida y al conductor sin reaccionar, realizaron varios reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1, al temer que hubiera sufrido alguna complicación de salud.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar al joven determinaron que no presentaba una emergencia médica inmediata; sin embargo, se encontraba profundamente dormido y despedía fuerte olor a alcohol. Debido a que la unidad de auxilio ya trasladaba a otro paciente, fue necesario solicitar el apoyo de otra ambulancia para su valoración y traslado a un hospital.

