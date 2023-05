Taxistas niegan servicio a los discapacitados

CÁRDENAS.- Trabajadores del volante se niegan a brindar el servicio a las personas que dependen de una silla de ruedas, denunció José Luis Acosta González, quien tiene discapacidad visual.

Señaló que hace falta mucho apoyo del gobierno estatal y municipal, piensan que con regalar un bastón o una silla de ruedas resuelven el problema.

“Falta mucha infraestructura en todos los sentidos, batallamos día a día, a los diputados les hace falta mucho trabajo, es necesario que nos protejan un poco más, somos personas vulnerables, estamos batallando en los bancos y plazas no hay infraestructura, ni la policía, ni la gente tiene la cultura para tratar a las personas con discapacidad”, señaló.

Así también en los establecimientos hay que hacer fila, no hay cajas especiales y hacen falta más rampas, además, los taxistas brindan malos tratos, no quieren subir a las personas, no quieren batallar con las sillas de ruedas y eso lastima mucho, finalizó.