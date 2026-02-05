logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Fotogalería

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Taxistas y SCT hacen pruebas con taxímetros

Buscan lograr un acuerdo más justo para ambas partes en el banderazo

Por Redacción

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Taxistas y SCT hacen pruebas con taxímetros

CIUDAD VALLES.- Taxistas y SCT hacen las paces y practican simulacros con taxímetros para medir conveniencia económica para los profesionales del volante.

Durante la presente semana, ruleteros y autoridades de Comunicaciones y Transportes limaron asperezas de la reunión del pasado martes 27 de enero, cuando a voz en cuello reclamaban por un banderazo más justo los trabajadores del volante y se encuentran haciendo pruebas prácticas de la pertinencia de un banderazo que ellos consideren más justo.

La SCT tuvo una primera propuesta de banderazo de 18 pesos de día y de 24 pesos de noche, sin embargo, no convenció a los líderes de los taxistas, entre los que se encuentra Francisco González Arias, quien mencionó que ya en la práctica, han hecho mesas de trabajo en las que se ponen de acuerdo sobre precios más justos.

Estos trabajos concluirían el próximo viernes 6 de febrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

"Patrulla Ciudadana" no porta armas, dice Romero Calzada
"Patrulla Ciudadana" no porta armas, dice Romero Calzada

"Patrulla Ciudadana" no porta armas, dice Romero Calzada

SLP

Ana Paula Vázquez

El 'Tecmol' defiende el esquema de vigilancia civil en Ciudad Valles

Fallece exfuncionario municipal en la zona centro de Ciudad Valles
Fallece exfuncionario municipal en la zona centro de Ciudad Valles

Fallece exfuncionario municipal en la zona centro de Ciudad Valles

SLP

Redacción

Se desvaneció en un área comercial de la avenida Hidalgo; autoridades confirmaron muerte por causas naturales

Cortador de caña muere ahogado en paraje de Tamasopo; presumen caída accidental
Cortador de caña muere ahogado en paraje de Tamasopo; presumen caída accidental

Cortador de caña muere ahogado en paraje de Tamasopo; presumen caída accidental

SLP

Huasteca Hoy

El cuerpo fue localizado en una poza del paraje El Guamúchil, cerca de la delegación Damián Carmona

Anuncian más cambios en gabinete del Municipio
Anuncian más cambios en gabinete del Municipio

Anuncian más cambios en gabinete del Municipio

SLP

Miguel Barragán