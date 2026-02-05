Taxistas y SCT hacen pruebas con taxímetros

CIUDAD VALLES.- Taxistas y SCT hacen las paces y practican simulacros con taxímetros para medir conveniencia económica para los profesionales del volante.

Durante la presente semana, ruleteros y autoridades de Comunicaciones y Transportes limaron asperezas de la reunión del pasado martes 27 de enero, cuando a voz en cuello reclamaban por un banderazo más justo los trabajadores del volante y se encuentran haciendo pruebas prácticas de la pertinencia de un banderazo que ellos consideren más justo.

La SCT tuvo una primera propuesta de banderazo de 18 pesos de día y de 24 pesos de noche, sin embargo, no convenció a los líderes de los taxistas, entre los que se encuentra Francisco González Arias, quien mencionó que ya en la práctica, han hecho mesas de trabajo en las que se ponen de acuerdo sobre precios más justos.

Estos trabajos concluirían el próximo viernes 6 de febrero.

