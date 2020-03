Temen saqueos, solicitan más vigilancia

CIUDAD VALLES.- Pide la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) más vigilancia policial en la zona centro, esto después de que en las redes sociales un grupo de personas que estaba organizando para saquear una tienda departamental de la calle Hidalgo.

Linda Parra Espinoza, presidenta de la Canaco, señaló que la población debe saber que los comercios no tienen por qué incrementar los costos de los productos, y que tampoco hay desabasto de mercancía.

Han consultado a los socios para preguntarles si hay escasez de alimentos y de otros artículos básicos, quienes les han dicho que no, que sí hay productos de higiene, papel de baño y alimentos, entonces no es necesario ir a saquear comercios, porque no hay desabasto.

"Si se atrevieran a saquear una tienda, sería un acto de vandalismo, además de que ya existe una denuncia ante la Policía Cibernética y de manera personal el comandante de la Policía Estatal, Samuel Ruiz, dijo que desde el jueves se incrementaron los rondines de la Policía Estatal en la zona centro", señaló Parra Espinoza.

Y como los comerciantes ya solo están abriendo la mitad del día y ya está muy solo, entonces es por eso que pidieron redoblar la vigilancia, "de por si no estamos vendiendo y luego que nos roben la mercancía, nos terminan de quebrar, por eso solicitamos el apoyo de la comunidad que sean muy respetuosos de los negocios, los comerciantes vivimos de ahí, si estuviéramos muy millonarios estaríamos en otro lado".