Temor a la lluvia afecta ahora a los comerciantes

MATEHUALA.- Comerciantes coindicen en señalar que la gente ha entrado en un estado de psicosis, porque apenas ven nublado el cielo y ya no salen a realizar sus compras.

Así lo expresó José Antonio, vendedor de frutas y verduras de la zona centro de la ciudad, quien comentó que apenas se ve el cielo nublado y la gente ya no sale de su casa porque teme lo peor como sucedió el 30 de mayo y el 3 de junio.

Dice que las ventas son por la mañana y hasta el mediodía y ya por la tarde empieza a nublarse y no hay clientes. "Y tienen razón porque si llueve temen lo peor y prefieren mejor permanecer en sus hogares".

"Esto lo he visto desde hace un par de semanas y al igual me platicó el dueño de una panadería y me dijo lo mismo, que por las tardes baja la clientela, bueno ni por el bolillo van para el lonche de sus hijos", puntualizó el comerciante.