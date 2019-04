Temperaturas alcanzan 50 grados centígrados en la Huasteca

ÉBANO. La dirección de Protección Civil pidió a la población evitar tirar colillas de cigarro en la carretera, no realizar quemas basura para evitar incendios, mantenerse hidratados y no salir de casa si no es necesario, ya que las temperaturas están superando los 50 grados centígrados.

José Olegario Rivas Correa, director de Protección Civil, comentó que deben evitar exponerse directa y prolongadamente a la luz solar entre las 11:00 y las 17:00 horas, ya que es la hora donde los rayos ultra violeta se encuentran en su mayor intensidad y pueden causar afectaciones a la salud.

Pidió a la ciudadanía no tirar las colillas de cigarro en las carreteras, ya que pueden provocar los incendios forestales.

Rivas Correa, dijo que también debe proteger a las mascotas ya que sienten el golpe de calor, "procura que siempre tengan agua disponible, no les dejes a la intemperie ni los lleves a caminar en asfalto, pueden lastimarse las almohadillas de sus patas por el suelo caliente, nunca les dejes en habitaciones sin ventilación, ni en vehículos al sol".

Ayer en Valles también se reportó una sensación térmica de 50 grados centígrados.

En Tamuín, bañistas comienzan a visitar los parajes y atractivos naturales para disfrutar de las aguas en los ríos del Municipio.

Las altas temperaturas están ocasionando que lo turistas y visitantes acudan a los parajes y afluentes para refrescarse en las aguas naturales.