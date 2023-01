Temporada navideña repuntó venta comercial

Matehuala.- Comerciantes revelan que las ventas alcanzaron un repunte muy importante después de dos años en que se desplomaron por la pandemia, sin embargo en diciembre y a principios de enero se reflejó la presencia de los paisanos que realizaron muchas compras, aunque ya regresaron a sus lugares de origen.

Algunos comerciantes de la zona centro dijeron que en este año sí se tuvo la visita de muchos connacionales en la región, lo que no sucedió en los años 2020-2021 a causa del coronavirus, pero afortunadamente para este 2022 vinieron a sus tierras para estar con sus familias y esto se reflejó en las ventas en diversos negocios.

Comentaron que Matehuala es un punto neurálgico, porque vienen a la ciudad a realizar compras de diversos productos que no se tienen en sus municipalidades, los connacionales por decir llegan a Villa de Guadalupe o a otro municipio y no hay tiendas grandes y se desplazan a esta localidad, a comprar no solo artículos de la despensa sino también línea blanca, electrónicos, para sus familias.

También adquieren ropa, calzado, piñatas, dulces, bebidas, refrescos, hasta sombreros, cintos, botas de piel y materiales de construcción, entre otros artículos que requieren.

Pero pasando esta fecha ya queda solo el comercio, que enfrenta la llamada cuesta de enero, cuando ya se agotaron los recursos económicos, se acabó el aguinaldo, la caja de ahorro y las ventas bajan hasta un 80%.

Pero esto lo enfrentarán con las mejores decisiones, para tener un repunte en el corto plazo.