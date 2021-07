Textear y manejar, primera causa de accidentes viales

RIOVERDE.- Automovilistas y motociclistas no entienden y exponen su vida como la de terceras personas al ir texteando y manejando, señaló el secretario del Ayuntamiento, Rubén González Juárez.

Señaló que, es increíble cómo la gente va manejando y texteando, no sólo en vehículos sino también en motocicletas y exponen su vida, ya se han presentado casos donde han atropellado a personas.

Es importante que hagan conciencia sobre la importancia de manejar con precaución, no rebasar y utilizar correctamente del casco, porque algunos prácticamente lo traen de "adorno", sostuvo González Juárez.

Las sanciones por conducir y textear oscilan desde 1,000 a 1,200 pesos, porque se les acumula por no utilizar el cinturón de seguridad o falta de licencia. González Juárez dijo que no se busca recaudar dinero, sino evitar que se presenten accidentes y que no se pierdan vidas.