Tiradero clandestino de basura

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- En el camino atrás de las instalaciones de Ferema se colocaron unos contenedores de basura, pero esta área ya se convirtió en un cochinero por que llegan muchos vehículos a dejar su basura, adema de camionetas recolectoras que también dejan todo provocando olores fétidos.

Vecinos del lugar comentaron que es insoportable pasar por esta área para llegar a sus casas, pues hay enormes cantidades de basura tirada, un cochinero y nido de ratas, pues la gente llega y arroja animales muertos, sus desechos y muchas cosas más.

Lo criticable es que personal de Servicios Públicos Primarios solo se lleva los contenedores, dejando todo el cochinero en esta área.Mencionaron que debido a las fuertes lluvias que se han presentado, ha provocado que se arrastre toda la basura a las colonias cercanas del lugar, por lo que es necesario que se vaya a limpiar.

Comentaron vecinos afectados que no solo deben llevarse los contenedores, sino que también recojan toda la demás basura que se queda tirada, y no solo una vez a la semana a recoger la basura, si no que al menos sean tres veces por semana para evitar que se acumule tanto desecho.