Todo listo para Feria de Ciudad Fernández

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo listo para la Feria Regional de Ciudad Fernández que se llevará a cabo del 27 de diciembre al 4 de enero, se destinarán 2 millones de pesos para el evento; los bailes de feria que se celebrarán en los terrenos de la Feria serán los días 10, 19 de diciembre y el 4 de enero, se cobrará 250 pesos de entrada.

En conferencia de prensa, el presidente municipal Marco Antonio González Jasso, el síndico municipal David Alejandro González, el regidor Alejandro Briseño, Ana Karen Rodríguez del Instituto de la Juventud, Ernesto Ferretiz y Claudia Martínez, dieron a conocer los eventos que se desarrollarán en el marco de la fiesta de Ciudad Fernández que se efectuará en la plaza principal.

Así mismo el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona se comprometió a aportar 500 mil pesos y el Municipio destinará 1 millón 500 mil pesos, pero no cuentan con el dinero.

Gracias a la intervención de los regidores María Félix Sánchez Villanueva, Alejandro Briseño y Juan Guerrero, se concretó la fiesta, porque solicitaron el apoyo a dos empresarios rioverdenses quienes cubrieron el recurso para la contratación de los grupos musicales, porque el mandatario estatal no ha enviado la aportación y el Municipio no cuenta con dinero, una vez que reciban el dinero pagarán a los empresarios que prestaron para la contratación de los grupos musicales; cabe destacar que el Municipio vendió “el piso de la plaza” a un particular por la cantidad de 250 pesos.