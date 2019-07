Toman el Ingenio Beta San Miguel

El retraso en el pago de liquidaciones a productores cañeros de El Naranjo originó que desde la tarde de ayer el Ingenio Beta San Miguel fuera cerrado hasta en tanto no se firme el convenio de pago, situación que afortunadamente no se presentó en Valles donde ya se iniciaron los pagos correspondientes, afirmó el líder de los productores del Ingenio Plan de Ayala, Antonio Juárez Torres.

"El cierre se realizó en algunos ingenios como el de El Naranjo, donde no están cumpliendo con lo establecido en la Ley Cañera no les han hecho llegar su recurso de liquidación final, ellos terminaron zafra quince días antes que nosotros, es una tristeza que los compañeros no tengan todavía su pago, por lo que nuestro dirigente nacional dio instrucciones de que bloquearan la salida del endulzante y la entrada de obreros para su reparación; en Valles no hubo el problema, llegamos a un convenio el jueves firmamos la tercera semana de pago, y se paga ese día la segunda semana, empezamos el 18 de este mes, y contemplamos que en tres semanas más a más tardar a finales de agosto se esté finiquitando al cien por ciento a todos los cañeros".

Juárez Torres, señaló que no hay riesgo de que se les deje de pagar, pues los convenios están firmados; destacó que el precio final fue de $847.00 la tonelada con el Karbe de 131.643 y a más tardar el 30 de septiembre se espera se dé a conocer el diferencial de precio para que se pague a los productores en diciembre.