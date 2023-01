Transportistas de la Huasteca protestan ante aumento en costos de regularización

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Más de 300 transportistas dedicados al servicio de taxi en la Huasteca potosina se manifestaron ante el incremento en el costo de regularización, que deben pagar para poder operar en su municipio este 2023.

Alfredo Chavarría Paita, representante de los Transportistas de la Huasteca Norte y Sur, detalló que este año los pagos son el doble de su costo, ascendiendo a 18 mil pesos por no haber cumplido con el pago del año anterior.

El líder de los transportistas precisó que hay disposición para pagar, pero no aceptan el aumento al doble del costo por falta de pago puntual del año anterior.

Además, aseguró que el 80 % de los transportistas de la Huasteca Sur afectados, no realizaron el trámite a tiempo debido a que las órdenes de pago les llegó después del 15 y 20 de diciembre.

Los afectados advirtieron acudir en caravana y unirse con taxistas de Rioverde y Villa de Pozos en una sola manifestación para arribar a la capital de San Luis Potosí en las próximas horas.