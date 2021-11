Triciclos de fruta ya no estarán en el panteón

Matehuala.- Una vez que se diera a conocer que los triciclos cargados con alimentos que dejan guardados en el interior del Panteón Municipal Guadalupe situación que es antihigiénica.

El director de SPM Emmanuel Páez Sifuentes, declaró que ya dialogó con el administrador del Panteón, de apellido Huerta indagando del porqué permitía que dos triciclos para la venta de frituras, frutas y otros alimentos, estén en el interior del cementerio y respondió que esto se hace desde la administración anterior, ya que la dueña ahí los deja para no llevarlos hasta su domicilio que está muy retirado, esa fue la respuesta del responsable del cementerio.

Para terminar con esta insalubridad se le dijo que ya no se permitirá, porque no es correcto que se dejen ahí guardados por facilidad de la propietaria, además se le solicitará que los dos triciclos no estén en las afueras del cementerio haciendo su comercio, no se le quita su trabajo sino que se recorra más adelante para que deje el libre tránsito de personas, sobre todo cuando va haber inhumaciones.

Así mismo Páez Sifuentes expresó que se le solicitó al administrador que mantenga abierta la oficina de las ocho de la mañana a las seis de la tarde, para que atienda a personas que requieren alguna información no se vean obstaculizadas, porque están cerradas como ocurrió el pasado lunes 15, que permaneció cerrada sin podérsele dar atención a un usuario que venía de fuera de la ciudad.