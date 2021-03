Truenan panistas en Xilitla

XILITLA.- El que fuera alcalde de esta localidad del 2015 al 2018, Javier Pacheco fue grabado durante una conversación telefónica, de cuyo audio tiene copia este diario y en él expresa que su compadre y exsecretario del Ayuntamiento, Martín Eduardo Martínez Morales es un “corrupto” y una “rata” y que él se va a apoyar a Rebeca Terán Guevara porque existe una coalición (Sí por San Luis, que no opera entre PRI y PAN en Xilitla).

El exalcalde dice en la grabación: “Mi querida Lidia...yo soy panista de corazón pero jamás estaré de acuerdo con corruptos, con un enriquecimiento ilícito que está a flor de piel y gente traicionera (refiriéndose a Eduardo Martínez), en la vida hay que ser agradecidos. En pocas palabras, que Dios los bendiga”.

Luego sigue: “En el municipio no voy con los corruptos, hay coalición y voy con Rebeca Guevara de Terán (sic), así es que no soy chaquetero, son una bola de ratas que han hecho enriquecimiento ilícito y de mí se van a acordar en esta vez...por eso yo no apoyo a ellos, el profe Lalo...toda esa gente que están ahí...y ustedes lo van a ver, todo lo que viene”.