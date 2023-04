Tumbas dañadas del Hidalgo, un peligro

Matehuala.- En el panteón Hidalgo hay tumbas que por la antigüedad que tienen ya están deterioradas, pero pese a ello no les han colocado alguna medidas de seguridad para prevenir algún accidente.

El cementerio Hidalgo fue el primero y más antiguo de la ciudad, donde hay varias tumbas que con el paso del tiempo se han estado deteriorando, según se conoce son cerca de doscientos años de antigüedad y se dice que hay españoles ahí sepultados.

Pero no ha habido el interés o la preocupación de la Coordinación Municipal de Protección Civil de colocar las cintas de protección, para que usuarios que acuden al camposanto no se acerquen, ya que están de “mírame y no me toques”.

Ni tampoco por parte de la administración del camposanto se han colocado señalamientos preventivos a la entrada, así como en donde se encuentran los sepulcros deteriorados, para que los usuarios tengan cuidado.