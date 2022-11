Turistas se quedan varados en Real de Catorce por transportistas

A-AA+

Turistas que arribaron al Pueblo Mágico de Real de Catorce, para pasar las festividades del Día de Muertos, quedaron varados tras su regreso debido a un bloqueo entre transportistas y la mala organización de autoridades municipales para poner orden al municipio.

Una centena de visitantes pusieron a prueba su paciencia luego de que a su salida del municipio de Real de Catorce se encontrarán con una larga fila de automovilistas buscando la salida y entrada al lugar.

Los hechos iniciaron desde temprana hora del martes, pero la prolongada espera para que las autoridades pusieran organización llegó hasta caer la noche, afectando tanto a los visitantes salientes como a los pobladores que buscaban paso de entrada para llegar a sus hogares.

Al respecto de la situación la edil municipal, Guadalupe Carrillo, por medio de un video en sus redes sociales se pronunció culpando una supuesta protección que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Unión de Camionetas San Francisco para que operen imponiendo sus reglas.

"Desde muy temprano los turistas se formaron para salir del pueblo y regresar a su lugar de origen, jamás se imaginaron que un rato después se iba presentar una situación desagradable y bochornosa para quienes nos visitaban. Contamos con una unión de camionetas de San Francisco de Asís que ofrecen un servicio para trasladar a la gente en 55 camionetas, pero este servicio se vio insuficiente ante la cantidad de visitantes que llegaron a nuestro pueblo".

Agregó que el problema se originó debido a que agremiados de los camiones de San Francisco, bloquearon y no dejaron laborar a una nueva empresa transportista, Unión de camionetas, que ofrecen el mismo servicio pero que sólo operan durante las temporadas con mayor afluencia de turistas en apoyo para abastecer la demanda y no negarle el servicio al turismo.

"Una de las camionetas de Francisco de Asís bloqueó el túnel -Ogarrio- con un vehículo de la empresa, -señalando a- el señor Fidel Mendoza Guerrero quién se siente respaldado por el delegado de la SCT no lo permitió" agrego al edil.

La desesperación de los visitantes provocó que hubiera forcejeos y gritos por lo que la presidenta municipal solicitó a quienes representan la Unión de Camioneros a llegar a un diálogo y concretar mejores acuerdos pues los afectados son los turistas y los pobladores.