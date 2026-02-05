Ultiman detalles de Feria del Empleo

RIOVERDE.- Todo listo para la Feria del Empleo que se desarrollará este próximo 25 de febrero en la plaza principal del municipio, donde se ofrecerán fuentes laborales en diversos cargos para personas desempleadas, con las mejores condiciones laborales.

La delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Zúñiga Sánchez dio a conocer que se ultiman detalles para lo que será la Feria del Empleo 2026, que se efectuará de 9 a 2 de la tarde este próximo 25 de febrero.

Se tiene contemplado que participen 25 empresas, se busca colocar 100 personas desempleadas con todas las prestaciones de ley.

Así mismo se cuenta con espacio para empleadores, que tendrán mejores opciones de poder desarrollarse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las personas interesadas en participar podrán acudir a las oficinas centrales ubicadas en 5 de Mayo, hay vacantes desde primaria hasta nivel licenciatu