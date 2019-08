Un riesgo, bardas a punto de caer en una escuela

CIUDAD VALLES.- Bardas perimetrales de la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra" ubicada en la colonia Cuauhtémoc, están a punto de caer y provocar un accidente de lamentables consecuencias entre los escolares, sin embargo ni esto ni el dictamen de alto riesgo emitido por la Dirección Estatal de Protección Civil, ha hecho posible que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y el Gobierno municipal den una respuesta favorable a la demanda de infraestructura que tanto maestros, padres de familia y hasta alumnos han solicitado.

"Iniciamos el ciclo escolar, cumpliendo diez años gestionando la barda perimetral, primero eran unos metros que estaban cuarteados, y ahora, regresamos a clases con grietas donde cabe una mano completa, en la parte de la entrada con sólo tocar la barda se mueve, esto es reflejo de la bomba de tiempo en la que están los niños, no queremos que ocurra una tragedia para que volteen a vernos, nos hemos cansado de entregar documentación, de que venga personal de la URSEHN a revisar y tomar fotografías, de que Protección Civil nos emita recomendaciones, pero no avanzamos en nada, ninguna autoridad nos escucha, tal parece que nuestros niños no importan", señala el director del plantel Marco Torres del Ángel.

Destacó que al alcalde Adrián Esper cárdenas, al inicio de su Gobierno le entregaron una solicitud formal a través del secretario del Ayuntamiento, pero no han recibido ninguna respuesta por lo que volverá a visitarlo e invitarlo a que acuda a la escuela y observe el grave problema en que están los alumnos.

"Tenemos áreas restringidas, a medida de nuestras posibilidades dividimos el área de mayor riesgo, pues cuando acudió PC ni cinta amarilla traían los pobres, pero colocamos unos barandales; nuestra escuela es pequeña, de 50 años niños solamente, pero son alumnos especiales que fueron rechazados de otras escuelas pues tienen un lento aprendizaje, vienen de hasta ejidos y sería fatal que, por no reparar la barda, la SEGE tome la determinación de cerrarla".