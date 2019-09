Una bomba de tiempo, bodegas irregulares en mercado de Valles

El incendio registrado esta semana en una bodega del mercado, fue una advertencia, y un llamado a los comerciantes que sin los permisos correspondientes ni las medidas adecuadas mantienen almacenes irregulares en la zona centro, que en un momento dado como ya pasó, pueden siniestrarse dejando consecuencias fatales, tal es el caso del mercado Valles 85 que, con 96 locales, sólo 12 son ocupados por comerciantes el resto son bodegas de los "tianguistas".

El director de Protección Civil Municipal, Jorge Alberto Lárraga Ocejo, señaló que habrá sanciones económicas para el comerciante que mantenía la bodega que se incendió, pero invitó también al resto de los locatarios a denunciar estos espacios que existen en la zona centro utilizados como almacenes, pues deben de contar con extintores, un reporte del material que almacenan y hacer simulacros.

"El incendio fue sofocado afortunadamente por el Cuerpo de Bomberos, batallaron para el ingreso, pero ninguno de los vecinos sabía que había una bodega en ese espacio, el dueño ni permiso tenía, y según nos están diciendo hay muchos lugares así, una total bomba de tiempo", refirió el responsable de PC.

Comerciantes del Mercado "Valles 85", omitiendo su nombre por temor a represalias, denunciaron que gran parte de los tianguistas de la calle Porfirio Díaz y Abasolo, que se quejan por falta de espacios para ofertar sus productos, tienen locales en este mercado, pero los utilizan sólo como bodegas.

"Hay quienes tienen hasta cuatro locales, pero no los usan, sólo el sábado en la tarde cuando se van a instalar en el tianguis vienen abrir para sacar sus productos, pero son bodegas y eso es un riesgo, pues el día que Dios no lo quiera llegue a ocurrir un incendio, de aquí a que se les localiza y vienen abrir esto ya se acabó, ojalá la autoridad de verdad asuma su responsabilidad y recoja estos locales a los tianguistas, si no los utilizan se reasignen a otros, pues así como bodegas son un riesgo", expresaron.